Politico: Оговорки Байдена склоняют страны ЕС на сторону Трампа

Европейские лидеры "замерли от ужаса" на сцене саммита НАТО, когда Байден назвал Зеленского "президентом Путиным"

После очередной оговорки Джо Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне европейские лидеры начали искать контакты с командой Дональда Трампа, считая его победу на предстоящих президентских выборах в США всё более вероятной. Об этом в пятницу, 12 июля, написала американская газета Politico.

Как отмечает издание, европейские лидеры "замерли от ужаса" на сцене саммита НАТО, когда Байден назвал Зеленского "президентом Украины Владимиром Путиным".

Отмечается, что Байден сейчас находится под растущим давлением со стороны своих собственных сторонников, которые склоняют его "отойти в сторону" в пользу более молодого кандидата, такого как вице-президент Камала Харрис.

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