ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Politico: Оговорки Байдена склоняют страны ЕС на сторону Трампа

01:50
  • суббота
  • 13 июля 2024

Европейские лидеры "замерли от ужаса" на сцене саммита НАТО, когда Байден назвал Зеленского "президентом Путиным"

После очередной оговорки Джо Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне европейские лидеры начали искать контакты с командой Дональда Трампа, считая его победу на предстоящих президентских выборах в США всё более вероятной. Об этом в пятницу, 12 июля, написала американская газета Politico.

Как отмечает издание, европейские лидеры "замерли от ужаса" на сцене саммита НАТО, когда Байден назвал Зеленского "президентом Украины Владимиром Путиным". 

Отмечается, что Байден сейчас находится под растущим давлением со стороны своих собственных сторонников, которые склоняют его "отойти в сторону" в пользу более молодого кандидата, такого как вице-президент Камала Харрис.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.