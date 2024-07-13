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Тегеран продолжит уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Москвой, заявил новый президент Ирана

03:47
  • суббота
  • 13 июля 2024

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан написал статью для газеты Tehran Times

Иран продолжит уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Россией, особенно в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил избранный на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан в статье для газеты Tehran Times.

По его словам, Россия остаётся для страны ценным стратегическим партнёром. Пезешкиан добавил, что Иран поддерживает усилия по достижению мира на Украине, а также рассчитывает на конструктивный диалог с европейскими странами.

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