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Российские Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ

10:56
  • суббота
  • 13 июля 2024

Все цели поражены

Воздушное пространство в зоне СВО - под контролем армейской авиации. Экипажи вертолётов Ка-52 ударом управляемых ракет "Вихрь" уничтожили опорный пункт и скопление живой силы противника в районе Часова Яра.

Работали по заданным координатам на предельно малой высоте. После выполнения поставленной задачи пилоты совершили противоракетный манёвр и благополучно вернулись на аэродром вылета. Передовой авианаводчик подтвердил - все цели успешно поражены, сообщает "ТВ Центр".

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