Названа возможная причина крушения Superjet в Подмосковье

В двигатели могли попасть птицы

Причиной отказа систем разбившегося 12 июля в Подмосковье Superjet могло стать попадание птиц в двигатели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Специалисты утверждают, что на небольшой высоте и при небольшой скорости попадание птиц в двигатели приводит к быстрому развитию катастрофической ситуации. Возможно, что именно это и произошло накануне в небе над Московской областью.

Другой собеседник агентства из авиационных служб предположил, что у самолёта произошёл критический отказ систем, связанный с работой бортовой электроники.

12 июля самолёт Superjet 100 разбился под Коломной через несколько минут после вылета из Луховиц. Там он проходил плановый ремонт. На борту самолёта были три члена экипажа, они погибли.

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