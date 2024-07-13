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Собянин поздравил работников транспортного комплекса Москвы с праздником

11:20
  • суббота
  • 13 июля 2024

Он отмечается 13 июля

Сегодня отмечается День московского транспорта. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Мэр поблагодарил их за добросовестный труд. Он отметил, что в городе в сфере транспорта работают более 200 тысяч человек. Они ежедневно делают всё, чтобы пассажиры добирались в нужные места вовремя, безопасно и с максимальным комфортом.

Столичная транспортная система сегодня - одна из крупнейших и современных в мире. В неё входит 15 линий метро, четыре Московских центральных диаметра, около 900 маршрутов наземного городского и два регулярного речного электротранспорта.

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