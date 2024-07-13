На месте крушения самолёта под Коломной найдены чёрные ящики

Они переданы на расшифровку в МАК

На месте крушения самолёта Superjet в Подмосковье найдены бортовые самописцы. По предварительной информации, они в хорошем состоянии и подлежат расшифровке. Трагедия произошла накануне недалеко от Коломны. На борту находились три члена экипажа, они погибли. Пилоты смогли увести самолёт от жилых районов. Известно, что перед вылетом самолёт проходил техническое обслуживание.

Всё случилось около трёх часов дня, когда большинство жителей деревни Большое Карасёво под Коломной были на работе. Катастрофа произошла во время тестового полёта. Воздушное судно после планового ремонта летело из подмосковных Луховиц во "Внуково", но уже через несколько минут начало резко терять высоту. На борту находились три человека: два пилота и бортпроводник. Перед падением экипаж успел подать сигнал бедствия.

Судя по всему, пилоты до последнего уводили самолёт от домов в поля. Вокруг - плотная частная застройка, а машина шла прямо на деревни Апраксино и Новое Карасёво. В итоге самолёт рухнул в лесу. Благодаря этому, ни жертв среди населения, ни разрушений на земле нет. От удара машина взорвалась и загорелась. Сейчас следственные органы и прокуратура проводят проверки. Следственный комитет возбудил по факту крушения уголовное дело.

Рассматриваются несколько причин случившегося, в том числе попадание птиц в двигатель лайнера. На небольшой высоте и скорости это приводит к катастрофе. Есть и другие версии, например - критический отказ систем, который мог быть связан с работой электроники. Однако, пока официальных заявлений, из-за чего самолёт потерпел крушение, нет.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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