Вашингтон готов к дальнейшей эскалации

США допускают отмену ограничений на удары американским оружием по российской территории. По мере развития конфликта Вашингтон может менять свою политику, заявили в Пентагоне.

Европейские лидеры тем временем налаживают контакты с командой Дональда Трампа, пишет зарубежная пресса. Его победа на предстоящих выборах кажется им всё более вероятной.

А в Детройте толпа на митинге скандирует: "Ещё четыре года для Джо". Да, он и сам в очередной раз подтверждает, что сниматься с выборов не намерен. Хотя на него конечно давят. И соратники по партии, и спонсоры, часть которых, сообщает "Нью-Йорк Таймс", уже отказывается финансировать предвыборную компанию кандидата от демократов.

Не отстают и республиканцы, продолжая раскручивать тему с болезнью Джо Байдена. Трамп, к примеру, предложил ему пройти совместный когнитивный тест. А в Конгрессе собираются инициировать расследование в отношении трёх высокопоставленных чиновников Белого дома. Личного советника жены президента, заместителя главы его администрации и старшего советника самого Байдена. Причина - сокрытие информации о реальном состоянии здоровья американского лидера.

Сам же Байден, действительно, производит удручающее впечатление, что показал и юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне. Президент США путал фразы. Называл Путина президентом Украины. Впрочем, объявить об очередном пакете военной помощи всё же не забыл, подтвердив, что курс на продолжение войны Штаты менять не собираются. Представители киевского режима восприняли это с большим воодушевлением, подчеркнув, что совсем скоро им разрешат использовать и западное оружие для ударов по всей территории России.

"Я думаю, что партнёры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос. И мне кажется, что это логично, справедливо, и я думаю, что мы получим это решение", - заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Сомнений в этом нет никаких. Как и в том, что совсем скоро на Украине появятся американские самолёты F-16. По данным "Блумберг", это произойдёт уже летом. Постепенно будут наращиваться и поставки боеприпасов из ЕС. Президент Чехии заявил, что его страна уже готова поставлять по сто тысяч штук в месяц. А вот членство в НАТО, пишет "Экономист", Украине пока не светит. Альянсу это не выгодно. Как, впрочем, и сворачивание конфликта.

Получается, что главная цель - не военная победа, а поддержание пламени конфликта как можно дольше. Для простых украинцев - это крайне плохие новости, учитывая беспредельную мобилизацию, которая будет продолжена. И даже усилена, учитывая, что встать она воинский учет на Украине уже требуют и от семнадцатилетних подростков.

Александр Панюшкин, «ТВ Центр»

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