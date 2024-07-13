Школьники придумали систему защиты нефтебаз от беспилотников

БПЛА будут сбивать на подлёте к резервуарам с топливом
Систему по защите нефтегазовой инфраструктуры от беспилотников разработали нижегородские школьники. С этим проектом ученики лицея №40 победили на Российской робототехнической олимпиаде.
Всё - от корпуса до начинки - собственная разработка участников. Они обучили нейросеть распознавать дроны и успешно провели испытания.
Об изобретении и его авторах - Ольга Стрельцова (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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