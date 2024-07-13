Москвичей пригласили в "Коломенское" на якутский праздник

Для гостей подготовили обширную программу

Прикоснуться к традициям Якутии в столичном музее-заповеднике "Коломенское". Сегодня там отмечают главный национальный праздник Республики Саха. Он олицетворяет встречу лета и пробуждение природы.

Для гостей подготовили большую и разнообразную программу. На фоне живописных пейзажей развёрнуты более десяти площадок. Там выступят музыкальные и танцевальные коллективы.

Также организованы спортивные соревнования, мастер-классы и розыгрыши призов. В зоне национальной кухни желающие могут отведать якутские деликатесы, а на ярмарке приобрести сувениры и украшения, сообщает "ТВ Центр".

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