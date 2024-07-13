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Поставлена точка в громком процессе над Алеком Болдуином

13:46
  • суббота
  • 13 июля 2024

Актёр случайно убил на съёмочной площадке оператора

В США завершился громкий судебный процесс над Алеком Болдуином. Дело против него закрыто без права пересмотра. Этого добились адвокаты. Они доказали, что прокуратура утаила от следствия важные факты.

Болдуина подозревали в непредумышленном убийстве оператора на съёмочной площадке. Обвинитель указывал на преступную халатность артиста. На выступления прокурора тот реагировал эмоционально, а при оглашении приговора не смог сдержать слёз.

Актёру грозило до полутора лет лишения свободы. Ранее суд приговорил к тюремному сроку пиротехника фильма. Неопытный специалист перепутала реквизитные пули с боевыми патронами, сообщает "ТВ Центр".

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