Поставлена точка в громком процессе над Алеком Болдуином

Актёр случайно убил на съёмочной площадке оператора

В США завершился громкий судебный процесс над Алеком Болдуином. Дело против него закрыто без права пересмотра. Этого добились адвокаты. Они доказали, что прокуратура утаила от следствия важные факты.

Болдуина подозревали в непредумышленном убийстве оператора на съёмочной площадке. Обвинитель указывал на преступную халатность артиста. На выступления прокурора тот реагировал эмоционально, а при оглашении приговора не смог сдержать слёз.

Актёру грозило до полутора лет лишения свободы. Ранее суд приговорил к тюремному сроку пиротехника фильма. Неопытный специалист перепутала реквизитные пули с боевыми патронами, сообщает "ТВ Центр".

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