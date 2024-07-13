В Москве благоустроят территории около транспортных объектов

Детали сообщил мэр города

В этом году в Москве будут благоустроены территории около 41 транспортного объекта. Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Как отметил мэр, половина работ уже выполнена. Сейчас идёт благоустройство рядом с будущими станциями метро "Физтех" и "Пыхтино". Возле станции "Генерала Тюленева" разобьют сквер и построят пять детских площадок.

Большие работы по благоустройству идут рядом с пятью станциями метро и пересадочными узлами: "Водный стадион", "Войковская", "Отрадное", "Бибирево" и "Медведково".

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