На месте падения Superjet в Подмосковье найдены тела пилотов

Для опознания понадобится ДНК-экспертиза

В Подмосковье, на месте падения самолёта Superjet найдены тела членов экипажа. Для их опознания понадобится генетическая экспертиза, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее ночью были обнаружены бортовые самописцы самолёта. Они находятся в хорошем состоянии, расшифровкой записей займётся Межгосударственный авиационный комитет.

Причиной катастрофы Superjet могло стать попадание птиц в двигатели. Не исключено также, что у самолёта произошёл критический отказ систем, связанный с работой бортовой электроники.

12 июля самолёт Superjet 100 разбился под Коломной через несколько минут после вылета из Луховиц. Там он проходил плановый ремонт. На борту самолёта были три члена экипажа, они погибли.

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