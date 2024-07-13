Депутат Горелкин призвал не верить слухам о замедлении WhatsApp и YouTube

Таких планов нет

В Госдуме призвали не верить слухам о замедлении популярных мессенджеров и видеохостинга. С опровержением распространённой накануне информации выступил депутат Антон Горелкин.

"Не нужно верить инсинуациям о том, что WhatsApp, Telegram и YouTube уже замедлены", - написал он у себя в Telegram-канале.

При этом парламентарий отметил, что у Роскомнадзора есть техническая возможность замедлять трафик практически всех цифровых платформ. Но без необходимых правовых оснований ведомство не будет этого делать.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что не располагает информацией о намерении российских властей заблокировать YouTube этой осенью, сообщает Telegram-канал BRIEF.

Слухи о том, что YouTube в России может быть окончательно заблокирован, появились 12 июля. Некоторые СМИ утверждали, что до конца лета будет происходить замедление и ухудшение работы сервиса, а окончательная блокировка произойдёт осенью 2024 года.

В Кремле при этом опровергли планы по блокировке YouTube. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, речь идёт о проблемах с оборудованием компании Google. Её инфраструктура не обновлялась уже два с половиной года и она не справляется с возросшей нагрузкой.

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