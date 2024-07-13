ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Горелкин призвал не верить слухам о замедлении WhatsApp и YouTube

14:18
  • суббота
  • 13 июля 2024

Таких планов нет

В Госдуме призвали не верить слухам о замедлении популярных мессенджеров и видеохостинга. С опровержением распространённой накануне информации выступил депутат Антон Горелкин.

Названы сроки возможной окончательной блокировки YouTube в России
Кремль опроверг планы блокировки Telegram в России

"Не нужно верить инсинуациям о том, что WhatsApp, Telegram и YouTube уже замедлены", - написал он у себя в Telegram-канале.

При этом парламентарий отметил, что у Роскомнадзора есть техническая возможность замедлять трафик практически всех цифровых платформ. Но без необходимых правовых оснований ведомство не будет этого делать.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что не располагает информацией о намерении российских властей заблокировать YouTube этой осенью, сообщает Telegram-канал BRIEF.

Слухи о том, что YouTube в России может быть окончательно заблокирован, появились 12 июля. Некоторые СМИ утверждали, что до конца лета будет происходить замедление и ухудшение работы сервиса, а окончательная блокировка произойдёт осенью 2024 года.

В Кремле при этом опровергли планы по блокировке YouTube. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, речь идёт о проблемах с оборудованием компании Google. Её инфраструктура не обновлялась уже два с половиной года и она не справляется с возросшей нагрузкой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
WhatsApp
WhatsApp
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.