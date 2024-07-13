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Армия России нанесла удар по крупному производству взрывчатки на Украине

16:55
  • суббота
  • 13 июля 2024

На линии соприкосновения наши войска идут вперёд

Российские военные нанесли удар по заводу ВСУ, который производил взрывчатые вещества. Об этом сегодня сообщили в Минобороны. В ведомстве заявляют о продвижении на всех ключевых участках фронта. Подразделения группировки войск “Север” отразили восемь контратак и ликвидировали более двухсот неонацистов.

С воздуха отряды мотострелков прикрывают ударные вертолёты “Ка-52М”. Разведка передала координаты крупного опорного пункта киевских радикалов недалеко от Часова Яра. По скоплениям противника открыли огонь ракетами “Вихрь”. В результате ликвидированы десятки боевиков, сообщает "ТВ Центр".

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