На линии соприкосновения наши войска идут вперёд

Российские военные нанесли удар по заводу ВСУ, который производил взрывчатые вещества. Об этом сегодня сообщили в Минобороны. В ведомстве заявляют о продвижении на всех ключевых участках фронта. Подразделения группировки войск “Север” отразили восемь контратак и ликвидировали более двухсот неонацистов.

С воздуха отряды мотострелков прикрывают ударные вертолёты “Ка-52М”. Разведка передала координаты крупного опорного пункта киевских радикалов недалеко от Часова Яра. По скоплениям противника открыли огонь ракетами “Вихрь”. В результате ликвидированы десятки боевиков, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram