Ливни, град и ураганный ветер: лето преподносит сюрпризы россиянам

У спасателей много работы

Сразу в нескольких российских регионах ликвидируют последствия ливней, града и сильного ветра. В Тюменской и Челябинской областях в результате стихии затоплены улицы и повалены деревья. В Башкирии повреждены сельхозугодья. Кроме того, спасателям пришлось оперативно эвакуировать воспитанников одного из детских лагерей, дожди привели к разливу находящийся недалеко реки.

В Башкирии в горной реке Большой Ик резко повысился уровень воды. Из-за разлива пришлось досрочно закрывать смену расположенного на берегу одного из детских лагерей. Чтобы вывезти школьников МЧС задействует моторные лодки. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Автобусами всех доставят домой.

С пятницы республику заливает обильными дождями, порывы ветра достигают 22 метров в секунду. Силу градин и повреждения, которые они могут нанести, местные жители могли прочувствовать сполна. Страдают урожай, техника, люди.

На Челябинск непогода обрушилась стремительно. Шквалистый ветер клонил к земле даже вековые деревья. Область накрыли мощные ливни, местами с градом. В некоторых районах столицы региона пропал свет.

Из-за сильного ветра на одном из озёр подростков, катающихся на сапборде, унесло далеко от берега. Родители бросились звонить в экстренные службы. Ребят спасли.

Затоплены улицы и в Тюменской области. Настолько, что передвигаться по некоторым дорогам практически невозможно. Объездные манёвры водителей вызывают недовольство местных жителей. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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