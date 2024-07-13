Восемь человек ранены при обстреле Шебекино

Город обстреливают третий день подряд

Восемь мирных жителей ранены во время очередного обстрела Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, город третий день подряд подвергается обстрелу со стороны Украины. В пяти многоквартирных домах повреждено остекление, в одном частном доме выбиты окна и посечён забор, как минимум 16 автомобилей получили существенные повреждения.

11 июля украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на детскую площадку в Шебекино. Восемь детей получили ранения, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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