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Путин подписал закон об индексации военных пенсий

17:30
  • суббота
  • 13 июля 2024

И несколько других важных документов

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий. Они увеличатся на 5,1% с 1 октября 2024 года. Также президент поставил подпись под законом о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России.

Парламентариям нужно будет обязательно сообщать о своих поездках руководителям Госдумы и Совета Федерации.

Главой государства также подписаны закон о списании 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам и закон о ежегодной семейной выплате работающим гражданам с двумя и более детьми.

Эту выплату смогут получить россияне только в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. 

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