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В Кремле ответили на заявления Киева о неудавшихся покушениях на Путина

16:08
  • суббота
  • 13 июля 2024

Безопасность президента находится на должном уровне

Безопасность Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне", - сказал представитель Кремля изданию Life в ответ на просьбу прокомментировать заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) о нескольких неудавшихся попытках покушения на Путина.

Ранее глава ГУР сказал в беседе с журналистом издания Страна.ua, что Киев совершал покушения на президента России Владимира Путина, но они были неудачными. На Украине и раньше заявляли о покушениях на российского лидера, но, как и в этот раз, никаких реальных свидетельств своим заявлениям Киев не представил.   

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