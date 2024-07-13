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Расследованием авиакатастрофы в Подмосковье займётся центральный аппарат СКР

18:16
  • суббота
  • 13 июля 2024

Такое поручение дал Александр Бастрыкин

По поручению главы СКР расследование крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье передано в центральный аппарат ведомства. Уже сформирована следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей и криминалистов.

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Следственные действия идут на месте падения самолёта и на заводе в Луховицах, где его ремонтировали. СКР опубликовал видео с места катастрофы. На кадрах видна работа следователей и криминалистов, изучающих фрагменты разбившегося самолёта. 

Ранее сегодня на месте падения лайнера были обнаружены тела пилотов. Для их опознания понадобится генетическая экспертиза. Ночью нашли бортовые самописцы самолёта. Они находятся в хорошем состоянии.

12 июля самолёт Superjet 100 разбился под Коломной через несколько минут после вылета из Луховиц. Там он проходил плановый ремонт. На борту самолёта были три члена экипажа, они погибли.

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