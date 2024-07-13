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Отара Кушанашвили отпустили домой из онкоцентра

19:58
  • суббота
  • 13 июля 2024

Он приехал к своему коту

Отара Кушанашвили отпустили домой из онкоцентра. Ему предстоит долгое лечение – врачи расписали журналисту программу до конца года. Впереди - курс химиотерапии и две операции. Сам телеведущий бодрости духа не теряет.
Друг рассказал об Отаре Кушанашвили: "У него запущенная онкология"

"Я еду на побывку. На побывку к коту своему. Еду к коту и в свою библиотеку. Я не был дома уже очень давно. Хочу зайти, просто поплакать и побыть там", - сказал Кушанашвили в коротком видеообращении к своим поклонникам.

Он добавил, что будет обязательно выполнять все предписания врачей, так как очень хочет вернуться к нормальной жизни.

20 июня Отар Кушанашвили попал в больницу с острыми болями в брюшной полости. Врачи выяснили, что, кроме перитонита у журналиста развилась опухоль в желудочно-кишечном тракте. Ему сделали срочную операцию и перевели в реанимацию, а затем в онкоцентр имени Блохина.

Отару Кушанашвили 54 года. За свою журналистскую карьеру он успел поработать на многих радиостанциях и телеканалах. В 2016-2021 годах вёл потребительское и кулинарное шоу на "ТВ Центре".

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