В Минобороны рассказали о подвиге ефрейтора Иванова в зоне СВО

Он обратил противника в бегство

Новые примеры героизма и мужества наших военнослужащих в зоне проведения СВО.

Рядовой Сергей Задворных вместе со своим подразделением оказывал поддержку нашим штурмовым группам во время наступления на позиции неонацистов. В ходе атаки на опорный пункт противника Сергей прицельным огнём из крупнокалиберного пулемёта уничтожил долговременную огневую точку и пулемётный расчёт.

Не в силах сдержать наступление российских военнослужащих, противник отступил. После боя рядовой Сергей Задворных оказал помощь раненым и помог им эвакуироваться, сообщает "ТВ Центр".

Ефрейтор Николай Иванов в ходе активных боевых действий скрытно подобрался к границе опорного пункта неонацистов и вступил с ними в стрелковый бой. Трое радикалов были уничтожены, остальные обратились в бегство. Благодаря отваге и мужеству ефрейтора Иванова удалось вытеснить противника с занимаемых позиций.

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