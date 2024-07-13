Выросло число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде

Найдено тело рабочего

Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до четырёх. Ранее было известно о трёх погибших. Как сообщили в региональном главке Следственного комитета, при разборе завалов найдено тело ещё одного рабочего.

Взрыв на насосной станции в Волгограде произошёл неделю назад. В результате оказалась разрушена часть здания, обрушилась кровля. Под обломками железобетонных конструкций находились рабочие.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ", сообщает ТАСС.

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