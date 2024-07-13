ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выросло число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде

22:14
  • суббота
  • 13 июля 2024

Найдено тело рабочего

Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до четырёх. Ранее было известно о трёх погибших. Как сообщили в региональном главке Следственного комитета, при разборе завалов найдено тело ещё одного рабочего.

Взрыв на насосной станции в Волгограде произошёл неделю назад. В результате оказалась разрушена часть здания, обрушилась кровля. Под обломками железобетонных конструкций находились рабочие.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ", сообщает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Спасатели на месте происшествия
Спасатели на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.