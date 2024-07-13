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В Москве прошёл парад ретротранспорта

22:55
  • суббота
  • 13 июля 2024

На него пришли посмотреть 150 тысяч человек

Около 150 тысяч человек посетили парад ретротранспорта в Москве, сообщает портал мос.ру. Многие пришли с детьми, которым было интересно посмотреть на технику прошлого века.

Парад начался у станции метро "Новокузнецкая" и завершился на Чистопрудном бульваре. Здесь была устроена выставка техники.

На ней были представлены старинные трамваи и автомобили. Ещё гости восхитились выступлениями академического хора Московского метрополитена, артистов проекта "Музыка в метро" и группы "Федулова".

Всех желающих угощали бесплатными напитками, едой и мороженым.

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