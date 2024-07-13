Дроны ВСУ атаковали четыре населённых пункта под Белгородом

Повреждены жилые дома
Беспилотники ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В посёлке Октябрьский ранен один человек, в селе Теребрено повреждён жилой дом. Ещё один дрон взорвался в селе Репяховка, там осколками посечён автобус и три хозпостройки. В селе Безымено загорелся частный дом.
Ранее Гладков сообщил о восьми раненных жителях в Шебекино. Город подвергается ударам ВСУ третий день подряд.
После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.
Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram