Лукашенко намерен обсудить с Путиным мир на Украине

Надо договариваться, полагает президент Белоруссии

Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине. Белорусский лидер выразил уверенность в том, что на Украине, как он выразился, нормальных людей достаточно. Особенно среди военных, уточнил он.

"Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока, подталкиваемые натовцами, украинцы воюют. Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше", - приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Когда конкретно он намерен обсудить с российским лидером ситуацию на Украине, Лукашенко не сказал.

Президент Белоруссии назвал украинцев "нашими людьми". "Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские", - уверен Лукашенко.

Он также сообщил, что белорусские войска отведены от южных границ в места постоянной дислокации. Это решение принято в Минске после определённой работы с Украиной. Сейчас на границе двух стран напряжённости нет, заверил президент.

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