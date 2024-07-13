По меньшей мере 90 человек погибли и 300 пострадали в секторе Газа в результате авиаудара Израиля

Большая часть погибших — женщины и дети, сообщает Минздрав Газы

По меньшей мере 90 человек погибли и 300 пострадали в секторе Газа в результате точечного авиаудара Армии обороны Израиля по военачальнику ХАМАС, большая часть погибших — женщины и дети. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщило Министерство здравоохранения Газы.

Ранее Армия обороны Израиля заявляла, что целью удара был глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф — предполагаемый организатор атак 7 октября. По словам премьер-министра Израиля Нетаньяху, "пока нет уверенности", в том, что Дейф был ликвидирован в ходе авиаудара.

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