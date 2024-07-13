ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

По меньшей мере 90 человек погибли и 300 пострадали в секторе Газа в результате авиаудара Израиля

23:45
  • суббота
  • 13 июля 2024

Большая часть погибших — женщины и дети, сообщает Минздрав Газы

По меньшей мере 90 человек погибли и 300 пострадали в секторе Газа в результате точечного авиаудара Армии обороны Израиля по военачальнику ХАМАС, большая часть погибших — женщины и дети. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщило Министерство здравоохранения Газы.

Ранее Армия обороны Израиля заявляла, что целью удара был глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф — предполагаемый организатор атак 7 октября. По словам премьер-министра Израиля Нетаньяху, "пока нет уверенности", в том, что Дейф был ликвидирован в ходе авиаудара.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.