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Байден осудил стрельбу на митинге Трампа в Пенсильвании и призвал граждан США к единению

04:28
  • воскресенье
  • 14 июля 2024

Президент США выступил со специальным обращением в связи с покушением на Трампа

Президент США Джо Байден осудил стрельбу на митинге Трампа в Пенсильвании, заявив, что в стране нет места насилию по политическим мотивам. Об этом он сообщил в воскресенье, 14 июля, в ходе специального обращения в связи с покушением на экс-президента США.

По словам политика, он не располагает достаточными фактами в пользу версии о покушении на Трампа. Байден также отметил, что рад слышать, что Трамп в безопасности и выразил надежду на то, что уже вечером сможет переговорить с ним;

Президент США подчеркнул, что стрельба на предвыборном митинге Трампа будет тщательно расследована, её должны осудить все политические силы США.

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