Трамп: "Невероятно, что такое может произойти в нашей стране"

Экс-президент США впервые вышел на связь после стрельбы на митинге в Пенсильвании
Дональд Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови. Об этом он написал в воскресенье, 14 июля, в своём аккаунте в соцсети X.
Он также поблагодарил Секретную службу США и правоохранительные органы за их "оперативный ответ на стрельбу".
Экс-президент США выразил свои соболезнования семье человека, погибшего на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram