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Трамп: "Невероятно, что такое может произойти в нашей стране"

04:34
  • воскресенье
  • 14 июля 2024

Экс-президент США впервые вышел на связь после стрельбы на митинге в Пенсильвании

Дональд Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови. Об этом он написал в воскресенье, 14 июля, в своём аккаунте в соцсети X.

Он также поблагодарил Секретную службу США и правоохранительные органы за их "оперативный ответ на стрельбу".

Экс-президент США выразил свои соболезнования семье человека, погибшего на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен.

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