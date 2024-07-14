Покушение на Дональда Трампа: хроника событий

Экс-президента США ранили в ухо

На бывшего американского лидера Дональда Трампа совершено покушение. ЧП произошло во время выступления кандидата в президенты от республиканцев на предвыборном митинге в Пенсильвании, сообщает "ТВ Центр".

Трамп выступал на трибуне, заполненной его сторонниками. Во время речи он немного наклонился в сторону, в это время прозвучал выстрел. Пуля пробила верхнюю часть правого уха, вызвав обильное кровотечение.

На помощь раненому Трампу бросились агенты Секретной службы, которые по протоколу охраняли предвыборное мероприятие. Как выяснилось позднее, злоумышленник находился примерно в 125 метрах от бывшего американского лидера.

Вооружённый винтовкой преступник стрелял с крыши ангара, расположенного рядом с площадкой для митинга. В результате стрельбы погиб один из соратников Трампа, сам он был доставлен в больницу.

Нападавшего ликвидировали на месте. О его личности официально ничего не сообщается. Между тем, газета New York Post со ссылкой на свои источники пишет, что стрельбу на митинге Дональда Трампа устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс. Больше о нём ничего не известно.

Со словами поддержки в адрес Трампа выступил действующий президент США. "Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и за всех, кто был на митинге. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как единая нация и осудить его", - сказал Джо Байден.

Позже прокомментировал произошедшее в Пенсильвании и сам Дональд Трамп. В своей соцсети он поблагодарил Секретную службу и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу и выразил соболезнования семье погибшего сторонника Республиканской партии. Завершил свой пост Трамп словами: "Боже, храни Америку!".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram