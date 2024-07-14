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Лесные пожары подбираются к посёлкам в Якутии

10:15
  • воскресенье
  • 14 июля 2024

Огонь тушат самолёты-амфибии

Сразу в нескольких дальневосточных регионах России борются с лесными пожарами. 35 очагов возгорания зафиксировано в Бурятии. Огонь полыхает на площади более 16 тысяч гектаров.

В Якутии огонь подбирается к населённым пунктам. Самая сложная ситуация - у села Быракан, кромка огня уже в пяти километрах. В тушении задействованы более 80 человек. Работает авиация, в том числе самолёт-амфибия Бе-200. Всего в регионе бушуют 156 лесных пожаров на площади 850 тысяч гектаров.

В Забайкальском крае на помощь парашютистам-десантникам пришли лётчики-наблюдатели. С помощью авиации они вызывают искусственные осадки в самых пожароопасных лесничествах региона, сообщает "ТВ Центр".

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