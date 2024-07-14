В Новосибирске лихач на BMW без номеров протаранил 7 машин

Он нёсся на скорости 200 километров в час

В Новосибирске произошло массовое ДТП. Водитель кроссовера не справился с управлением и протаранил припаркованные легковушки. На видео, которое выкладывают в интернет очевидцы, BMW X5 без номеров заносит на огромной скорости, и он буквально сносит семь стоящих на его пути машин.

Несколько автомобилей выбросило на тротуар. После столкновения кроссовер перевернулся и загорелся его потушили проезжавшие мимо автомобилисты. Они же вернули машину в исходное положение.

По предварительным данным виновник аварии ехал на скорости более 200 километров в час. Пострадали два человека, сообщает "ТВ Центр".

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