Журналисты узнали имя стрелявшего в Трампа

Спецслужбы пока хранят молчание

В Дональда Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Об этом узнали журналисты влиятельной американской газеты New York Post. Между тем, полиция и ФБР личности стрелка пока официально ничего не сообщали. Известно лишь, что спецслужбы проводят его ДНК-тест.

Накануне во время предвыборного митинга Трампа в Пенсильвании на него совершено покушение. Экс-президент ранен в ухо и потерял много крови, но его жизни ничего не угрожает.

Вооружённый винтовкой преступник стрелял с крыши расположенного в ста метрах предприятия. В результате стрельбы погиб один из соратников Трампа, позже стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

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