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Захарова: Покушение на Путина готовилось на деньги США

09:49
  • воскресенье
  • 14 июля 2024

Киев живёт за счёт американской помощи

Покушение на президента России Владимира Путина, о котором накануне заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданова (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), готовилось на американские деньги. Об этом у себя в Telegram-канале написала спикер российского МИДа Мария Захарова.
В Кремле ответили на заявления Киева о неудавшихся покушениях на Путина

13 июня в беседе с журналистом издания Страна.ua глава ГУР сказал, что Киев совершал покушения на президента России Владимира Путина, но они были неудачными. На Украине и раньше заявляли о покушениях на российского лидера, но, как и в этот раз, никаких реальных свидетельств своим заявлениям Киев не представил.  

В ответ на звучащие из Киева угрозы в Кремле заявили, что безопасность Владимира Путина обеспечивается на должном уровне.

"Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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