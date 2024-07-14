Стали известны новые детали покушения на Трампа

Названо имя стрелка

Мрачный поворот и в без того хаотичной предвыборной кампании. Так мировые СМИ характеризуют покушение на кандидата в президенты США и экс-главу государства Дональда Трампа. ЧП в Пенсильвании, которое едва не стоило жизни основному претенденту на высший государственный пост от Республиканской партии, вызвало волну осуждения и негодования как среди его сторонников, так и соперников.

Предвыборный митинг в Батлере шёл по обычному сценарию. Дональд Трамп методично перечислял ошибки своего главного соперника - Джо Байдена. Конечно, хвалил себя. На шестой минуте выступления, казалось, кто-то запустил фейерверк. Но это были выстрелы. Трамп схватился за правое ухо и быстро спрятался за трибуной.

Выстрелы звучали ещё какое-то время. Началась паника. Трампа окружили агенты Секретной службы, и, прикрыв собой, повели к внедорожнику. В этот момент фотографы делают исторические кадры: политик поднимает вверх кулак и трижды кричит: "Боритесь!", а его сторонники скандируют в ответ "США", "США".

Пуля прошла в миллиметре от виска кандидата в президенты США. Лишь по счастливой случайности Трамп не повторил судьбу Джона Кеннеди, у которого врагов в американском истеблишменте было не меньше. Отойдя от первого шока, американцы начали задавать вопросы. Оказывается, митингующие видели человека с ружьём и даже кричали об этом. А агенты Секретной службы почему-то, нет. Или делали вид, что не видели?

Стрелка ликвидировали выстрелом в голову. Имя нападавшего назвали, хотя и не сразу: Томас Мэтью Крукс. По его вине погиб один из участников митинга, ещё двое получили серьёзные ранения.

Мотивы покушения как горячие пирожки наперебой предлагают американские телеканалы. NBC, традиционно поддерживающий демократов, быстро сфабриковал версию - якобы, 20-летнего парня "инспирировали" из-за рубежа. На какую страну намекают журналисты, долго гадать не нужно.

Покушение - здесь двух мнений быть не может - делает Трампа исторической фигурой. Фото в бесстрашно поднятым вверх кулаком облетело всю планету. Сторонникам Байдена придётся попотеть, чтобы на финальном этапе предвыборной кампании привлечь внимание к действующему президенту.

Кем бы ни был Крукс - одиночкой, стрелявшим за идею, или ему заплатили, покушение - на совести демократов. Годами Трампа демонизировали. В Европе, которая с администрацией Байдена сильно завязана по ключевым вопросам, пресса, судя по всему, потеряла любой намёк на человечность.

Spiegel публикует фото: Трамп, с окровавленной головой, лежит лицом на полу на фоне мужских ботинок. Никакой победной позы с поднятым кулаком. Что говорить про американские СМИ: верстальщику Washington Post пришлось постараться, чтобы найти кадр, где Трамп похож на умирающего старика. Кулака на снимке тоже нет. Но избирателя не обманешь.

Около Трамп-тауэр в Нью Йорке усилены меры безопасности. Рядом со входом дежурит полиция. Дональд Трамп ночью прибыл в Нью-Джерси. Он поприветствовал журналистов, спускаясь по трапу и даже успел пообщаться с единомышленниками в одном из кафе. Теперь мяч, возможно, окончательно перешёл на его сторону. Скоро - партийный съезд в Висконсине. Встретят своего кандидата сторонники, конечно, как героя.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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