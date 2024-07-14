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Российские десантники окружают Синьковку

13:11
  • воскресенье
  • 14 июля 2024

Противник отступает

Российские военные прорвали оборону ВСУ на купянском направлении. Десант и мотострелки берут в окружение стратегический населённый пункт Синьковку. Только за сутки на этом участке ликвидированы около пятисот боевиков.

ВС России ведут активное наступление на всех ключевых направлениях
ВС России развивают наступление на нескольких направлениях

Продвижение есть и на южнодонецком направлении. После освобождения посёлка Урожайное российские штурмовые группы значительно расширили оперативный простор. Теперь наши бойцы могут выйти в тылы ВСУ сразу на трёх участках - в Красногоровке, Угледаре, а также у Часова Яра.

В ходе боевых действий уничтожен целый ряд опорных пунктов. Укреплений на окраинах Урожайного почти не осталось. И всё больше киевских боевиков сдаются в плен, сообщает "ТВ Центр".

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