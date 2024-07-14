Российские десантники окружают Синьковку

Противник отступает

Российские военные прорвали оборону ВСУ на купянском направлении. Десант и мотострелки берут в окружение стратегический населённый пункт Синьковку. Только за сутки на этом участке ликвидированы около пятисот боевиков.

Продвижение есть и на южнодонецком направлении. После освобождения посёлка Урожайное российские штурмовые группы значительно расширили оперативный простор. Теперь наши бойцы могут выйти в тылы ВСУ сразу на трёх участках - в Красногоровке, Угледаре, а также у Часова Яра.

В ходе боевых действий уничтожен целый ряд опорных пунктов. Укреплений на окраинах Урожайного почти не осталось. И всё больше киевских боевиков сдаются в плен, сообщает "ТВ Центр".

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