Беспокойное лето: новые сюрпризы погоды в России

Дожди, град, жара

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен сегодня в Москве. В столице душно, ожидаются ливни с грозами и порывистый ветер. На Дальнем Востоке жара способствовала возникновению природных пожаров. В одной только Якутии более полутора сотен очагов. Огонь подбирается к населённым пунктам.

Неблагоприятные метеоусловия и на Урале. В Челябинске действует штормовое предупреждение. На город обрушились проливные дожди. Многие деревья не выдержали и упали под натиском шквалистого ветра. Некоторые населенные пункты Челябинской области остались без электричества. Из-за сильного ветра замкнуло провода.

Вода затопила и трассу М-5. Водителям из-за практически нулевой видимости приходилось останавливаться на обочине. Сегодня в Челябинске продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики обещают вновь ливни и грозы, местами шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Есть вероятность, что в реках поднимется уровень воды.

А на Дальнем Востоке бушуют лесные пожары. В Забайкальском крае за сутки парашютисты-десантники "Авиалесооохраны" ликвидировали 19 лесных пожаров на площади более 28 тысяч гектаров. В самых пожароопасных районах работает авиация, которая вызывает искусственные осадки.

А в Якутии огонь подбирается к населённым пунктам. Самая сложная ситуация - у села Быракан, кромка огня уже в пяти километрах от населённого пункта. В тушении задействованы более 80 человек. Работает авиация, в том числе самолёт-амфибия.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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