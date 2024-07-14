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В Москве набирает популярность виртуальная карта "Тройка"

13:47
  • воскресенье
  • 14 июля 2024

Её можно использовать в разных видах транспорта

Растёт число пассажиров московского общественного транспорта, которые предпочитают виртуальную карту "Тройка". С её помощью можно оплачивать проезд телефоном. Об этом на странице "ВКонтакте" рассказал Сергей Собянин.

Так, с конца мая этого года выпущено уже 32 тысячи карт. Они работают в метро, на Московском центральном кольце и МЦД, регулярных речных и наземных маршрутах.

От покупки билета на виртуальную "Тройку", до момента валидации проезда проходит меньше минуты. При этом можно пользоваться большинством абонементов и оплачивать проезд с помощью баланса "Кошелька", отметил мэр.

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