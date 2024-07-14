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Завершился патриотический автопробег "Дороги славы - наша история"

11:54
  • воскресенье
  • 14 июля 2024

Он проходил в России и Белоруссии

Сохранить историческую память, поддержать ветеранов и побывать в городах-героях. На территории России и Белоруссии проводится ежегодный патриотический автопробег "Дороги славы - наша история".

В акции участвуют представители ростовского молодёжного общественного движения. Они посетили Тулу, Ржев, Псков, а также несколько городов Белоруссии, в том числе Витебск, Гродно и Минск.

В этом году автопробег посвящён 80-летию освобождения республики от нацистских захватчиков. Состоялись встречи с ветеранами, памятные концерты и экскурсии.

Завершилась акция в Москве. Участники возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает "ТВ Центр".

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