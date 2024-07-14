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В московских парках играют военные оркестры

12:22
  • воскресенье
  • 14 июля 2024

В рамках спецпроекта фестиваля "Спасская башня"

В Москве возрождают одну из красивейших традиций - выступления военных оркестров в парках, скверах, аллеях и на площадях. Накануне в рамках спецпроекта фестиваля "Спасская башня" для посетителей одного из красивейших уголков столицы - парка "Красная Пресня" - выступил сводный музыкальный коллектив 100-го Отдельного полка обеспечения и 15-го гвардейского мотострелкового полка Таманской дивизии.

Оркестр исполнил такие известные произведения как "Подмосковные вечера", "В лесу прифронтовом", "Синий платочек".  Слушатели благодарили артистов долгими аплодисментами.

В этом году проект "Военные оркестры в парках" стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, сообщает "ТВ Центр".

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