В московских парках играют военные оркестры

В Москве возрождают одну из красивейших традиций - выступления военных оркестров в парках, скверах, аллеях и на площадях. Накануне в рамках спецпроекта фестиваля "Спасская башня" для посетителей одного из красивейших уголков столицы - парка "Красная Пресня" - выступил сводный музыкальный коллектив 100-го Отдельного полка обеспечения и 15-го гвардейского мотострелкового полка Таманской дивизии.

Оркестр исполнил такие известные произведения как "Подмосковные вечера", "В лесу прифронтовом", "Синий платочек". Слушатели благодарили артистов долгими аплодисментами.

В этом году проект "Военные оркестры в парках" стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, сообщает "ТВ Центр".