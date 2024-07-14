На свадьбу века в Индию съехались знаменитости со всего мира

Политики, бизнесмены, музыканты

Свадьба века проходит в Индии. Так пресса окрестила церемонию бракосочетания детей богатейших бизнесменов страны. Отец жениха занимается энергетикой и нефтехимией и входит в десятку самых состоятельных людей планеты. Среди гостей - мировые знаменитости, предприниматели, политики.

Грандиозное торжество, поражающее своим размахом и роскошью. Жених Анант Амбани - сын нефтяного магната. Его отец Мукеш - богатейший человек Индии и один из самых состоятельных людей в мире. Невеста Радика Мерчант - дочь основателя крупнейшей в Индии фармацевтической корпорации. Молодые - в традиционных индийских нарядах, у платья - пятиметровая вуаль. Шею невесты украшает семейное ожерелье - несколько ярусов бриллиантов и изумрудов.

На время свадьбы (три дня) в Мумбаи перекрыли все дороги, прилегающие к залу торжеств. Среди гостей есть политики первой величины: премьер-министр Индии Нарендра Моди, бывшие главы британского правительства Борис Джонсон и Тони Блэр. А также - мировые знаменитости, богатейшие бизнесмены, спортсмены. В том числе - Билл Гейтс, Майк Тайсон, сёстры Кардашьян и Болливуд в полном составе Шахрукхом Ханом. Без танцев в стиле индийского кинематографа не обошлось.

Именитые гости соблюдают дресс-код. Каждому, кроме богатых подарков, заранее выдали многостраничные рекомендации. В праздничном меню - сотни позиций. Только на обед предложено около трёхсот блюд. Церемонии бракосочетания предшествовал долгий предсвадебный марафон, который растянулся на полгода. Тысячу гостей возили в круиз по Средиземному морю. На концертах гостей развлекали Рианна, Джастин Бибер и другие знаменитости. Проезд и проживание - полностью за счёт принимающей стороны. Забронировали 100 частных самолётов и несколько пятизвёздочных отелей.

По подсчётам западной прессы, торжества обошлись семье Амбани примерно в 600 миллионов долларов. Торжество уже окрестили свадьбой века.

Кристина Гнедова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram