Самокатчики на воде: Госдума хочет ввести правила для сапсёрферов

Их манёвры не всегда корректны
В МЧС предложили наказывать сапсёрферов, мешающих работе спасателей и заплывающих туда, где ходят катера, яхты и теплоходы. Идею поддержали и в Госдуме, там уже готовят новый закон.
Рассекать волны на доске, помогая себе веслом, стало настолько популярно, что любителей сапов уже сравнивают с самокатчиками. И у тех, и у других есть свои риски.
Илья Данильцев убедился: устоять на доске получается далеко не всегда (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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