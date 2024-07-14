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Самокатчики на воде: Госдума хочет ввести правила для сапсёрферов

15:44
  • воскресенье
  • 14 июля 2024

Их манёвры не всегда корректны

В МЧС предложили наказывать сапсёрферов, мешающих работе спасателей и заплывающих туда, где ходят катера, яхты и теплоходы. Идею поддержали и в Госдуме, там уже готовят новый закон.

Рассекать волны на доске, помогая себе веслом, стало настолько популярно, что любителей сапов уже сравнивают с самокатчиками. И у тех, и у других есть свои риски.

Илья Данильцев убедился: устоять на доске получается далеко не всегда (смотрите видео).

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