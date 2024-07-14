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Прошлое и настоящее московского района Рязанский

15:13
  • воскресенье
  • 14 июля 2024

У него интересная история

В древние времена на месте этого района проходил важный торговый путь в сторону одного из самых богатых городов Руси. Сегодня в этом районе есть особый парк, где растения можно и нужно трогать.

Здесь установлен памятник советскому лётчику Фёдору Полетаеву. А на улице его имени можно увидеть танк, вертолёт и даже советскую атомную бомбу.

Всё это - о районе Рязанский. Чем он живёт сегодня и как меняется, выяснила Екатерина Гоголева (смотрите видео).

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