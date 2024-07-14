Собянин рассказал о развитии коворкинг-центров НКО в Москве

Там можно получить различные услуги
Коворкинг-центрами НКО с начала этого года воспользовались более 65 тысяч человек. Об этом сообщил у себя в соцсети Сергей Собянин.
Мэр назвал популярные услуги. Сотрудники НКО чаще всего бронируют аудитории и переговорные комнаты для проведения совещаний, индивидуальные рабочие места и концертные залы.
Также можно воспользоваться бесплатным обучением. Ежегодно новые знания получают более семи тысяч сотрудников НКО.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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