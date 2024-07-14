В Кремле назвали причину, из-за которой произошло покушение на Трампа

Комментарии предоставил Дмитрий Песков

Атмосфера, созданная вокруг Дональда Трампа, спровоцировала нападение на него. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не обвинял действующую администрацию Белого дома в организации покушения на экс-президента.

"Мы не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью", - сказал представитель Кремля.

Он также сообщил, что у президента Владимира Путина нет в планах созваниваться с Трампом. Говоря о предстоящих выборах в США, Песков отметил, что Россия не собирается в них вмешиваться, сообщает ТАСС.

"Легитимность результатов будущих президентских выборов в США является делом самих Штатов, Россия в это не вмешивается", - сказал представитель Путина.

13 июля во время предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании на него совершено покушение. Экс-президент ранен в ухо и потерял много крови, но его жизни ничего не угрожает.

Вооружённый винтовкой преступник стрелял с крыши расположенного в ста метрах предприятия. В результате стрельбы погиб один из соратников Трампа, позже стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

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