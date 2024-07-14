Нанесён удар по эшелону с военной техникой ВСУ

Противник потерял много техники

Армия России нанесла мощный комбинированный удар по железнодорожному эшелону с техникой ВСУ на станции разгрузки. Об этом сообщили в Минобороны.

В результате противник потерял свыше 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, ЗРК IRIS-T, "Печора", многофункциональную РЛС TRML-4D и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения.

Также в минувшие сутки был освобождён населённый пункт Урожайное в ДНР. Армия России продолжает продвижение на линии соприкосновения.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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