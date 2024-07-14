Армия России освободила Урожайное в ДНР

Противник бежит

Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населённым пунктом Урожайное в ДНР. Сейчас военные проводят его зачистку и разминирование, сообщает Минобороны.

Также за сутки средствами ПВО сбито 33 беспилотника ВСУ и 10 снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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