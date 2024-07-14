В Москве благоустроят спортивные объекты под открытым небом

Приведут в порядок футбольные поля и стадионы
В этом году в Москве будут благоустроены спортивные объекты под открытым небом - футбольные поля, стадионы и спорткластеры. Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.
Мэр назвал некоторые из них. К примеру, в порядок приведут стадион "Локомотив" в Люблине - легендарное место для любителей футбола. Здесь клуб железнодорожников сражался со "Спартаком" и "Торпедо".
В Конькове планируется обустроить современный спорткластер с футбольным полем. Он расположится на улице Генерала Антонова.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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