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В Москве благоустроят спортивные объекты под открытым небом

21:29
  • воскресенье
  • 14 июля 2024

Приведут в порядок футбольные поля и стадионы

В этом году в Москве будут благоустроены спортивные объекты под открытым небом - футбольные поля, стадионы и спорткластеры. Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр назвал некоторые из них. К примеру, в порядок приведут стадион "Локомотив" в Люблине - легендарное место для любителей футбола. Здесь клуб железнодорожников сражался со "Спартаком" и "Торпедо".

В Конькове планируется обустроить современный спорткластер с футбольным полем. Он расположится на улице Генерала Антонова. 

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