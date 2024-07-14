500 человек эвакуированы из-за природного пожара под Новороссийском

Борьбе с огнём мешает сильный ветер

На Кубани 500 человек эвакуированы с базы отдыха в районе хутора Дюрсо из-за крупного пожара. Готовы автобусы для эвакуации ещё двухсот человек.

Из-за сильного ветра огонь очень быстро распространяется по лесной подстилке. По данным МЧС, площадь пожара уже превысила 27 гектаров. К ликвидации горения привлечены 23 единицы техники. Из соседних Геленджика, Сочи и Анапы вызваны пожарные вертолёты и дополнительные расчёты.

В связи с масштабным пожаром в Новороссийске введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает "ТВ Центр".

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