Белгородская область атакована ракетами ВСУ

Есть пострадавшие

Сразу несколько населённых пунктов Белгородской области оказались под огнём украинской тяжёлой артиллерии. По данным администрации региона, за сутки с позиций противника было выпущено порядка 60-ти ракет.

Город Шебекино за несколько часов дважды подвергся ракетной атаке. Сообщается, что ранения получили десять мирных жителей. Повреждены порядка 20-ти многоквартирных и частных домов, социальный объект, осколками посечены автомобили. После разрыва снаряда загорелась сухая трава, но пожар быстро потушили.

Похожая картина и в посёлке Октябрьский. Четыре человека, в том числе девятимесячный ребёнок, серьёзно ранены. Повреждены 17 жилых домов, один полностью разрушен. В соседних зданиях повыбивало стёкла, сообщает "ТВ Центр".

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