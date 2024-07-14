Речные электросуда в Москве перевезли миллион пассажиров

Сеть речного транспорта расширяется
С момента запуска первого маршрута - с 20 июня прошлого года, речной электротранспорт в Москве перевёз миллион пассажиров. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что через пять с небольшим лет практически вся акватория Москвы-реки будет охвачена регулярным пассажирским движением. Здесь будут ходить речные трамвайчики.
Планируется, что к 2030 году на реке будут функционировать семь маршрутов круглогодичного речного электротранспорта.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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