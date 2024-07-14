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Речные электросуда в Москве перевезли миллион пассажиров

22:55
  • воскресенье
  • 14 июля 2024

Сеть речного транспорта расширяется

С момента запуска первого маршрута - с 20 июня прошлого года, речной электротранспорт в Москве перевёз миллион пассажиров. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что через пять с небольшим лет практически вся акватория Москвы-реки будет охвачена регулярным пассажирским движением. Здесь будут ходить речные трамвайчики.

Планируется, что к 2030 году на реке будут функционировать семь маршрутов круглогодичного речного электротранспорта.

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